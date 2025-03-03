Свободная Пресса США и Украина согласовали сделку по полезным ископаемым, переговоры на эту тему окончены, заявил 27 февраля глава американского Минфина Скотт Бессент.
"Редкоземельный пузырь": Трамп не стал бы поднимать шум из-за $20 млрд. Но почему в мире переполох?
Комментарии
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Алексей Тан
А ненависть и развязанная война ИУДЕЯМИ против РОССИИ... как в мировых СМИ, так и кровавая жатва на Украине.... не усилило ИХ положение... а НАОБОРОТ, резко УСЛОЖНИЛО!!!... Да! они сейчас будут ПОЖИРАТЬ друг друга... будем ждать РАЗВЯЗКИ в СЕАМ.
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22 час.
A
Andrey
А дело не в концентрациях, а в присутствии янки на территории России и невозможности завершения войны с денацификацией.
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20 час.
Алексей Тан
Активы Украины и черноморского побережья... это несколько ТРИЛЛИОНОВ долл.... а ЭТО заполнит ПУСТОЙ пузырь... иудейского Уолл стрит... доллар будет и далее УВЕРЕННО себя чувствовать.... Если бы сделка Трампа была успешной... НО... сам зеленский "презерватив"... ИЭТО он понял.... потому и "потребовал гарантии"... и сделка сорвалась.
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16 час.
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