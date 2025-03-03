Алексей Тан А ненависть и развязанная война ИУДЕЯМИ против РОССИИ... как в мировых СМИ, так и кровавая жатва на Украине.... не усилило ИХ положение... а НАОБОРОТ, резко УСЛОЖНИЛО!!!... Да! они сейчас будут ПОЖИРАТЬ друг друга... будем ждать РАЗВЯЗКИ в СЕАМ.

A Andrey А дело не в концентрациях, а в присутствии янки на территории России и невозможности завершения войны с денацификацией.