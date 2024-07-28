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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета об ассисте 17-летнего Нванери в матче с «МЮ»: «Завтра он снова будет тренироваться с «Арсеналом». Продолжит в том же духе – получит игровое время против «Ливерпуля» 

Артета об ассисте 17-летнего Нванери в матче с «МЮ»: «Завтра он снова будет тренироваться с «Арсеналом». Продолжит в том же духе – получит игровое время против «Ливерпуля» 

17-летний атакующий хавбек «Арсенала» и юношеской сборной Англии сделал голевую передачу в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» (2:1).

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