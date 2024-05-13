Госэкспертиза одобрила строительство еще одного ТЦ рядом с парком 30 лет ВЛКСМ. Его построит ООО «Кедр».
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Госэкспертиза одобрила строительство еще одного ТЦ рядом с парком 30 лет ВЛКСМ. Его построит ООО «Кедр».