Пришел солдат с фронта… Участников СВО избивают, пытают и убивают. Как это прекратить? Ветераны спецоперации предлагают ужесточить Уголовный кодекс, если преступление совершено против бойцов, проливавших кровь за Россию Герман Галкин Фото: Belkin Alexey/news.