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Пришел солдат с фронта… Участников СВО избивают, пытают и убивают. Как это прекратить?

Пришел солдат с фронта… Участников СВО избивают, пытают и убивают. Как это прекратить?

Пришел солдат с фронта… Участников СВО избивают, пытают и убивают. Как это прекратить? Ветераны спецоперации предлагают ужесточить Уголовный кодекс, если преступление совершено против бойцов, проливавших кровь за Россию Герман Галкин Фото: Belkin Alexey/news.

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