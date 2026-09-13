Пришел солдат с фронта… Участников СВО избивают, пытают и убивают. Как это прекратить? Ветераны спецоперации предлагают ужесточить Уголовный кодекс, если преступление совершено против бойцов, проливавших кровь за Россию Герман Галкин Фото: Belkin Alexey/news.
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Свежие комментарии
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- В клетку, а потом...
Пока Россия не вернет смертную казнь - ничего не изменится! За преступления в отношении участников СВО вообще нужно вдвое, как минимум, ужесточать наказание!
Утилизовать сволочей, это нелюди.
Расстреливать тварей без суда и следствия, за то что издеваются и даже убивают участников СВО.