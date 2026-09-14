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Регионы России

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НАТО обладает различными стратегиями противодействия России и усиливает поддержку Украины

НАТО обладает различными стратегиями противодействия России и усиливает поддержку Украины

Генсек подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса будет наращиваться. Объёмы помощи Киеву в дальнейшем увеличатся, что нацелено на укрепление обороноспособности страны в условиях текущей ситуации.

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