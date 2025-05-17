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Минобороны показало кадры нанесения ударов РСЗО «Град» по опорнику ВСУ

Минобороны показало кадры нанесения ударов РСЗО «Град» по опорнику ВСУ

Минобороны России показало нанесение ударов расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорско-дружковском направлении.

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