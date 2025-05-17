Минобороны показало кадры нанесения ударов РСЗО «Град» по опорнику ВСУ

Минобороны России показало нанесение ударов расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорско-дружковском направлении.
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