Новый сорт маргарина будут выпускать уссурийские осужденные

В ИК-41 планируют запуск нового спреда. Пробная партия растительного аналога сливочного масла направят на нужды молочного комбината в Арсеньеве, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
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