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Андрей Мостовой: «Настрой на «Спартак» огромный. Надо победить и на позитивной волне уйти на зимнюю паузу»

Андрей Мостовой высказался в преддверии матча «Зенит» – «Спартак». Игра в рамках 6-го тура Фонбет Кубка России пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге.

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