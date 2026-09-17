!!! (17.09.2026)

Импортозамещение телекоммуникационного оборудования получает реальный платежеспособный спрос: госзакупки российского Wi-Fi-оборудования выросли на 23%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия эпохи Пути...
- Россия эпохи Пути...
- АК Британское тупое,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым