На Чукотке подросток, грозивший в школьных чатах массовыми убийствами, пойдет под суд

Следователи выяснили, что 13 октября прошлого года 17-летний юноша в Анадыре в личном статусе в WhatsApp опубликовал фото оружия «с коротким заведомо ложным текстовым сообщением о планируемом совершении им в учебном заведении акта терроризма».
Следователи выяснили, что 13 октября прошлого года 17-летний юноша в Анадыре в личном статусе в WhatsApp опубликовал фото оружия «с коротким заведомо ложным текстовым сообщением о планируемом совершении им в учебном заведении акта терроризма».
Свежие комментарии