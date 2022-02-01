Новые Известия

920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий соловьев
    ЗверинецВ Петербурге сотр...
  • Василий Иванович
    надо вычищать быдлоВ Петербурге сотр...
  • Ирина52
    Ельцин ХУЖЕ ГИТЛЕРА, потому что подлее.... ДА БУДЕТ ОН ПРОКЛЯТ ВО ВЕКИ ВЕКОВ! За убийство Советского Союза и миллионо...Алексей Чадаев: «...

На Чукотке подросток, грозивший в школьных чатах массовыми убийствами, пойдет под суд

На Чукотке подросток, грозивший в школьных чатах массовыми убийствами, пойдет под суд

Следователи выяснили, что 13 октября прошлого года 17-летний юноша в Анадыре в личном статусе в WhatsApp опубликовал фото оружия «с коротким заведомо ложным текстовым сообщением о планируемом совершении им в учебном заведении акта терроризма».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх