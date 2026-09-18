Раскрыт механизм, позволяющий половине всех видов рака скрываться от уничтожения

Иммунная система распознает раковые клетки по небольшим фрагментам белков на их поверхности. Исследователи из Института рака Дана-Фарбер изучили белок p53 – мутации в кодирующем его в гене TP53 встречаются примерно в половине всех случаев рака, поэтому они могут быть потенциальными мишенями для иммунотерапии.
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