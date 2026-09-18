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Раскрыт механизм, позволяющий половине всех видов рака скрываться от уничтожения

Раскрыт механизм, позволяющий половине всех видов рака скрываться от уничтожения

Иммунная система распознает раковые клетки по небольшим фрагментам белков на их поверхности. Исследователи из Института рака Дана-Фарбер изучили белок p53 – мутации в кодирующем его в гене TP53 встречаются примерно в половине всех случаев рака, поэтому они могут быть потенциальными мишенями для иммунотерапии.

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