Раскрыт механизм, позволяющий половине всех видов рака скрываться от уничтожения

Иммунная система распознает раковые клетки по небольшим фрагментам белков на их поверхности. Исследователи из Института рака Дана-Фарбер изучили белок p53 – мутации в кодирующем его в гене TP53 встречаются примерно в половине всех случаев рака, поэтому они могут быть потенциальными мишенями для иммунотерапии.