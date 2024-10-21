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В ННГУ объяснили, почему не работает йодная сетка

В ННГУ объяснили, почему не работает йодная сетка

Йодная сетка, известная как метод определения содержания йода в организме, не работает.Метод йодной сетки оказался мифом.

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