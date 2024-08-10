Губерниев назвал блестящей Олимпиаду в Париже

Оставайся там! Все же хорошо? Хватить унижать нас!

E

Ed

Журналюгой он стал благодаря своему брутальному виду и только, благодаря одобрямсам и экивоков с подмигиванием сверху. Талантов у этой публики отродясь не было, никаких,