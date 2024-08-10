Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Поздно пить боржоми, господин бывший дипломат Того, европка уже воюет вместо дохлых хохликов в Курской области. А это...Экс-дипломат Того...
  • Модест
    Если не выходили на связь с судном, то как определили, что оно российское и что оно разведывательное? Воды международ...Береговая охрана ...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Нихрена белоусофф не сделает.ЦГ: Белоусова про...

Губерниев назвал блестящей Олимпиаду в Париже

Губерниев назвал блестящей Олимпиаду в Париже

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу завершающейся в Париже Олимпиады. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОЕ
Ольга Еременок
Оставайся там! Все же хорошо? Хватить унижать нас!
Ответить
17 час.
E
Ed
Журналюгой он стал благодаря своему брутальному виду и только, благодаря одобрямсам и экивоков с подмигиванием сверху. Талантов у этой публики отродясь не было, никаких,
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх