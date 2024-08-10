Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу завершающейся в Париже Олимпиады. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
Губерниев назвал блестящей Олимпиаду в Париже
Комментарии
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ОЕ
Ольга Еременок
Оставайся там! Все же хорошо? Хватить унижать нас!
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17 час.
E
Ed
Журналюгой он стал благодаря своему брутальному виду и только, благодаря одобрямсам и экивоков с подмигиванием сверху. Талантов у этой публики отродясь не было, никаких,
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15 час.
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