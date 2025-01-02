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Нижегородская правда

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Нижегородцы могут воспользоваться новой системой для уточнения статуса земельного участка

Нижегородцы могут воспользоваться новой системой для уточнения статуса земельного участка

Жители Нижегородской области для уточнения статуса интересующего земельного участка могут воспользоваться новой государственной информационной системой ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО), которую создал Росреестр.

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