Нижегородцы могут воспользоваться новой системой для уточнения статуса земельного участка

Жители Нижегородской области для уточнения статуса интересующего земельного участка могут воспользоваться новой государственной информационной системой ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО), которую создал Росреестр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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