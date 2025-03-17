НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Строум об Овечкине: «Он слишком часто делает мне передачи. Нам в «Вашингтоне» нужно чаще пасовать Александру, надеюсь, он сможет ближе подойти к рекорду»

39-летний россиянин забил свой 887-й гол за время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ в игре против «Сан-Хосе» (5:1), замкнув диагональную передачу защитника Мартина Фегервары.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх