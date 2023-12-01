Синоптик Тишковец: зима в Москве будет мягкой и снежной

РИАМО - 1 дек. Наступившая зима в Москве ожидается относительно мягкой и снежной. Декабрь в Центральной России синоптики прогнозируют на 1-1,5 градуса холоднее нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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