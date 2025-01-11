В Ленобласти ожидаются метели, мокрый снег и дожди

Плохую погоду прогнозируют сразу в нескольких регионах страны В Ленобласти синоптики предупреждают о метелях, мокром снеге и дождях, которые могут привести к ухудшению видимости и осложнению дорожной обстановки.
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