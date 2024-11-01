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«Завязывай с бухлом»: заявление Кучмы о репарациях насмешило россиян

«Завязывай с бухлом»: заявление Кучмы о репарациях насмешило россиян

  Бывший президент Украины Леонид Кучма неожиданно всплыл в медийном пространстве и высказал мнение о том, что после окончания боевых действий экономические контакты Украины с Россией не только возможны, но и крайне необходимы.

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Комментарии
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Ильдар
Безусловно Россия будет восстанавливать разрушенное, но только то ,что будет в составе России.
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3 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Этот шелудивый пес с харей прощалыги хрюкает о репарациях, видимо это ему белочка посоветовала
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2 час.
НК
Наталья Котельникова
Точно сказано - завязывай бухать, куча дерьма.
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1 час.

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