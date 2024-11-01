«Завязывай с бухлом»: заявление Кучмы о репарациях насмешило россиян

Бывший президент Украины Леонид Кучма неожиданно всплыл в медийном пространстве и высказал мнение о том, что после окончания боевых действий экономические контакты Украины с Россией не только возможны, но и крайне необходимы.
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