Ищут более 90 человек. Как идут поиски пропавших молодых людей на горе Синюха?

Для осмотра территории с воздуха задействованы частный самолет ВПСО "Ангел" и вертолет МЧС Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" продолжает искать пропавших на горе Синюха в Алтайском крае 19-летнего Алексея Кузнецова и 18-летней Екатерины Черкасовой, местонахождение которых неизвестно с 17 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии