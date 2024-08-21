Ищут более 90 человек. Как идут поиски пропавших молодых людей на горе Синюха?

Для осмотра территории с воздуха задействованы частный самолет ВПСО "Ангел" и вертолет МЧС Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" продолжает искать пропавших на горе Синюха в Алтайском крае 19-летнего Алексея Кузнецова и 18-летней Екатерины Черкасовой, местонахождение которых неизвестно с 17 августа.