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Ищут более 90 человек. Как идут поиски пропавших молодых людей на горе Синюха?

Ищут более 90 человек. Как идут поиски пропавших молодых людей на горе Синюха?

Для осмотра территории с воздуха задействованы частный самолет ВПСО "Ангел" и вертолет МЧС Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" продолжает искать пропавших на горе Синюха в Алтайском крае 19-летнего Алексея Кузнецова и 18-летней Екатерины Черкасовой, местонахождение которых неизвестно с 17 августа.

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