Любопытно, однако

72 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    лицемеры,бл..ь.А Мавзолей кто драпирует на 9-ое Мая?Лавров приравнял ...
  • Елена Бреслова
    у вас похоже мозг давно заменила другая субстанция...Культура мигранто...
  • Виктор Марченко
    Гордишься нынешней нищетой или тупость обуяла?Стояние в очереди...

Выборы… Что день грядущий нам готовит

Выборы… Что день грядущий нам готовит

Politik.0 Мы на пороге грандиозного «шухера», простите описка «грандиозных перемен».

Вернуться к статье
42
Обсудить
Ваша Светлость
Ненавижу Зюганадреича за бездарность и трусость, за продажность и тупое желание стоять во главе партии, мешая более энергичным, молодым, но голосовать буду за КПРФ, чтоб едристы максимально обхезались на этих выборах!
Ирина
Вот именно ,даже из плохого надо выбирать лучшее ,а не как у бесноватых врагов коммунистов , у которых что при СССР ,что после захвата ими СССР -одно только тупое злобствование ПРОТИВ чего-то или кого-то ,никогда не предлагая своей альтернативы .
Владимир Сергеев
При всех вопросах к Зюганову ... ( Надеюсь его переизберут осенью) КПРФ Единственная Партия способна противостоять теперешней Власти... - остальные - есть филиалы ЕдРотов.
Константин Заболотный
Прежде чем принять решение за кого отдать свой голос нужно крепко поразмышлять,постараться реально оценить возможности тех,кто обещает перед выборами то,что никто не в состоянии исполнить даже с помощью волшебной палочки. Как там у нас говорят : "Семь раз отмерь-один раз отрежь." выбирай не сердцем, а разумом!!!

Картина дня

наверх