Выборы… Что день грядущий нам готовит

Любопытно, однакоПолитикаВыборы… Что день грядущий нам готовит Politik.0 Мы на пороге грандиозного «шухера», простите описка «грандиозных перемен».Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьНенавижу Зюганадреича за бездарность и трусость, за продажность и тупое желание стоять во главе партии, мешая более энергичным, молодым, но голосовать буду за КПРФ, чтоб едристы максимально обхезались на этих выборах!ИИринаВот именно ,даже из плохого надо выбирать лучшее ,а не как у бесноватых врагов коммунистов , у которых что при СССР ,что после захвата ими СССР -одно только тупое злобствование ПРОТИВ чего-то или кого-то ,никогда не предлагая своей альтернативы .Владимир СергеевПри всех вопросах к Зюганову ... ( Надеюсь его переизберут осенью) КПРФ Единственная Партия способна противостоять теперешней Власти... - остальные - есть филиалы ЕдРотов.Константин ЗаболотныйПрежде чем принять решение за кого отдать свой голос нужно крепко поразмышлять,постараться реально оценить возможности тех,кто обещает перед выборами то,что никто не в состоянии исполнить даже с помощью волшебной палочки. Как там у нас говорят : "Семь раз отмерь-один раз отрежь." выбирай не сердцем, а разумом!!!Комментировать
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