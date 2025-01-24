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Личное мнение и позиция журналиста

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Доказано историческими документами, Алтай родина мать железных дорог

Доказано историческими документами, Алтай родина мать железных дорог

Этот исторический факт о том, что Россия -создатель современных железных дорог мира, Алтай родина мать железных дорог,Петр Фролов и горнорудная промышленность отцы железной дороги, оспаривать который, может только русофоб, ненавидящий все русское или упертый безграмотный человек.

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Комментарии
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Андрей Маевич
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21 час.
Андрей Маевич
Ответить
21 час.

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