Доказано историческими документами, Алтай родина мать железных дорог

Этот исторический факт о том, что Россия -создатель современных железных дорог мира, Алтай родина мать железных дорог,Петр Фролов и горнорудная промышленность отцы железной дороги, оспаривать который, может только русофоб, ненавидящий все русское или упертый безграмотный человек.