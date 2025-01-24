Доказано историческими документами, Алтай родина мать железных дорог

Этот исторический факт о том, что Россия -создатель современных железных дорог мира, Алтай родина мать железных дорог,Петр Фролов и горнорудная промышленность отцы железной дороги, оспаривать который, может только русофоб, ненавидящий все русское или упертый безграмотный человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии