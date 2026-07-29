Федоров снят с должности министра обороны Украины за коррупцию

Михаил Федоров, экс-министр обороны Украины, отстранен за коррупцию. Пророссийское подполье утверждает, что Федоров лоббировал неэффективные технологии и столкнулся с конфликтами с Александром Сырским, что привело к его снятию с должности.
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