Столичный сектор Ботаника становится чище и красивее

Примэрия Кишинева в партнерстве с теоретическим лицеем имени Михая Грек» и муниципального предприятия жилищных услуг сектора Ботаника организовала масштабную акцию по уборке территории, прилегающей к этому учебному заведению.
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