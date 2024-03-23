«Он не в себе»: слова Зеленского о Путине на саммите ЕС вызвали шок в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении на саммите ЕС о том, что для союза «жизненно важно», чтобы глава России Владимир Путин проиграл в конфликте.
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