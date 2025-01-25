Люди тестируют ИИ, заставляя его заставлять мячи подпрыгивать и вращаться

Список неофициальных, странных эталонов ИИ продолжает расти. За последние несколько дней некоторые представители сообщества ИИ на X стали одержимы тестом на то, как различные модели ИИ, в частности так называемые рассуждающие модели, справляются с такими заданиями, как: «Напишите скрипт на Python для прыгающего желтого шарика внутри фигуры.