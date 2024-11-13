Лаборатория реактивного движения NASA сокращает рабочую силу ещё на 5%

Лаборатория реактивного движения NASA (JPL), один из ведущих мировых центров роботизированного исследования космоса, увольняет около 325 человек, или примерно 5% рабочей силы, — сообщила руководитель лаборатории Лори Лешин.
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