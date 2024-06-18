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Возбуждено уголовное дело из-за нападения собаки на 5-летнюю девочку в Приморском крае

Возбуждено уголовное дело из-за нападения собаки на 5-летнюю девочку в Приморском крае

В Приморском крае возбуждено уголовное дело после того, как бродячая собака напала на 5-летнюю девочку в поселке Авангард.

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