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Аргументы недели

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Нетаньяху заблокировал передачу Украине израильского комплекса «Железный купол»

Нетаньяху заблокировал передачу Украине израильского комплекса «Железный купол»

Как пишет The Washington Post, Киев и Тель-Авив вынуждены конкурировать за американскую помощь в условиях одновременных запросов, оказавшись в положении «игры с нулевой суммой».

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