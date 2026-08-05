Врач Миропольская: укус паука-каракурта особенно опасен для детей и аллергиков

Каракурт считается одним из самых опасных пауков, обитающих на территории России. Его яд содержит мощные нейротоксины, которые поражают нервную систему человека и могут вызвать серьезные осложнения, сообщила врач Миропольская.
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