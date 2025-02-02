Андрей Рожков и прокурор Свердловской области сыграли в хоккей с воспитанниками Кировградской колонии

1 февраля на ледовой арене Кировграда состоялся традиционный товарищеский хоккейный матч на кубок Уполномоченного по правам человека Свердловской области, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
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