Суховантаж «Жибек Жоли» біля чорноморського порту Карасу (архівне фото) Розслідувачі: РФ вивозить вкрадене українське зерно через Крим Українська влада звинувачує Росію у крадіжці на захоплених під час вторгнення територіях щонайменше 400 тисяч тонн зерна Росія доставляє захоплене українське продовольство до анексованого Криму, а звідти судами вивозять до Туреччини, Єгипту та Сирії, часто – не […] Сообщение РФ вивозить вкрадене українське зерно через Крим появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.