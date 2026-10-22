США готовятся напрямую воевать за Тайвань и уже разработаны конкретные планы, пишет The Times of India.
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ЧУШЬ и ВБРОС из ФАШИЗМНГТОНА , у США НЕТ НЕ СИЛ и СРЕДСТВ ТЯГАТЬСА с Китаем а если и ВЗДУМАЮТ , то только до ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ДРУГ ДРУГА а США на это ТОЖЕ НЕМОГУТ ПОЙТИ (жить то самим охота) ...!!! Так что ВБРОС для ,,БЕДНЫХ,, ......