Сергей Федотов набирает студентов на актерский курс в Перми

Художественный руководитель и основатель Пермского театра «У Моста», Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Национальной премии «Золотая маска», Лауреат Национальной премии Чехии, Лауреат премии Правительства РФ, обладатель многих международных наград Сергей Федотов набирает студентов на первый курс актёрского отделения Пермского государственного института.
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