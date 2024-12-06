"Бастрыкин не на своём месте? А может опрос?!": Русские встали стеной за главу СК – "Рамзан Ахматович оговорился?"

Жители России встали стеной за главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, считая высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова в его адрес несправедливым.
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