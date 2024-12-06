"Бастрыкин не на своём месте? А может опрос?!": Русские встали стеной за главу СК – "Рамзан Ахматович оговорился?"

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СССР-Россия

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Жители России встали стеной за главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, считая высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова в его адрес несправедливым.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Да, и в этом случае - не ему судить! А Колокольцев доигрался.... Все его ведомство вылизывает задницы кавказцам, а в результате - получил благодарность. Чего и следовало ожидать!
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10 час.
Леонид
Пехотинец берега путает. Не к добру это. Но всё-таки надо его на место ставить. И прекращать поголовное вооружение его региона. Иначе плохо кончится.
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4 час.
Silver Kont
Пусть воспитанием своих ишаков аульных займётся, и приставит их к делу...
Ответить
2 час.

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