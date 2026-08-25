www.globallookpress.com/Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев в беседе заявил, что работа территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине сопоставима с захватом заложников.
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