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Депутат: действия сотрудников ТЦК сравнимы с захватом заложников

Депутат: действия сотрудников ТЦК сравнимы с захватом заложников

www.globallookpress.com/Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев в беседе заявил, что работа территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине сопоставима с захватом заложников.

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