Вовкин

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Обновленный Бэтмен и социальная ПВО России

Обновленный Бэтмен и социальная ПВО России

На фронте глобальной идеологической борьбы у любителей социального прогресса новая — небольшая, но важная — победа Как сообщают американские СМИ, в последнем выпуске комикса о Бэтмене «очаровательный подручный Рыцаря-в-плаще», Робин, стал голубым.

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