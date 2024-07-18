НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

143 подписчика

Адиев об «Ахмате» и 1:5 от «Зенита» в 29-м туре: «Захотелось сыграть в открытый футбол. Поражение станет для меня хорошим уроком. Комментарии в интернете? Стараюсь такие вещи не читать» 

— Нельзя не спросить вас про матч с «Зенитом» (1:5). Что произошло с вашей командой? — После серии побед из пяти игр и решения задачи остаться в РПЛ ребятам, думаю, уже не хватило мотивации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх