Политик собирает целые стадионы Сенатор Алексей Пушков заявил, что американские СМИ фальсифицируют новости, умалчивая о поддержке кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа.
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