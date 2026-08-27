Гватемала: В утренние часы в районе бульвара Либерасьон возле Пуэнте-де-Эль-Треболь и Авенида Боливар в зоне 12 города Гватемала движение было нарушено после вооруженного нападения, по-видимому, направленного на автомобиль, в результате которого один человек погиб и еще один получил ранения.