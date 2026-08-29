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ЛДПР добивается ремонта дороги и клуба в Нововознесенке и проверки УК в Кулунде

ЛДПР добивается ремонта дороги и клуба в Нововознесенке и проверки УК в Кулунде

Жители сел жалуются в ЛДПР Разбитая дорога, сельский клуб без ремонта и бездействие управляющих компаний — с этими проблемами жители Кулунды и Нововознесенки обратились в ЛДПР во время рабочей поездки координатора Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергея Булаева по маршруту Славгород — Табуны — Кулунда — Нововознесенка.

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