Россия в мире
  • Юрий Басалаев
    Отвратительная тварь. До сих пор вспоминается как она разухабилась было в 90-е годы."В России вас жду...
  • Валерий Жидков
    Вся их долгосрочность ограничивается президенским сроком рыжего дурачка. Ничто не помешает следующей администрации ди...США "божатся" соб...
  • Сергей
    Хм, но метлой то же нужно уметь талантливо махать... Тут думаю есть повод для дарения Российского гражданства... А ес...«Проси на коленях...

Без шансов: Кедми дал прогноз и НАТО, и России

Царьград Фото: globallookpress.com В самых крупных за много лет учениях Steadfast Defender ("Стойкий защитник"), проводимых Североатлантическим альянсом, принимают участие 90 тыс.

Комментарии
САША ЛЕПАЕВ
холодная пустая европа.слова Ванги. к этому все и идет. и наверное придет.сколько веревочки не вица конец будет.
1 г.
