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Царьград

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Эксперт Гукасова уточнила, кто сможет получать две пенсии с сентября 2026 года

Эксперт Гукасова уточнила, кто сможет получать две пенсии с сентября 2026 года

Одновременно получать две пенсии смогут шесть категорий граждан. Оформить вторую или страховую пенсию можно будет при соблюдении ряда условий.

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