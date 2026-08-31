Эксперт Гукасова уточнила, кто сможет получать две пенсии с сентября 2026 года

Одновременно получать две пенсии смогут шесть категорий граждан. Оформить вторую или страховую пенсию можно будет при соблюдении ряда условий.
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