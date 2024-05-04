Ошибка при варке яиц, которая превращает их в отраву

Воду для яиц нужно солить, тогда они не треснут при варке. А еще можно добавлять в воду лимонную кислоту (сок лимона) для этих же целей.

ИО

Игорь Овчаренко

Чепуха! Освящённые яйца на Православную Пасху не портятся и сохраняются даже в буфете при обычной комнатной температуре. Такое может произойти только по Благословению Божия. В январе съел яйцо пролежавшее в буфете с апреля прошлого года. ,при свидетелях, которые пробовать его отказались.Надо верить Богу.