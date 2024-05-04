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Ошибка при варке яиц, которая превращает их в отраву

Ошибка при варке яиц, которая превращает их в отраву

Эксперт предупреждает: есть такие яйца детям, язвенникам и людям с панкреатитом категорически нельзя.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Воду для яиц нужно солить, тогда они не треснут при варке. А еще можно добавлять в воду лимонную кислоту (сок лимона) для этих же целей.
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6 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Чепуха!  Освящённые  яйца на Православную Пасху  не портятся и сохраняются даже  в буфете при обычной  комнатной температуре. Такое может произойти только  по Благословению Божия. В январе съел яйцо пролежавшее в буфете с апреля прошлого года. ,при свидетелях, которые  пробовать его отказались.Надо верить Богу.
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6 час.

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