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Вот история

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Вклад или облигации: как сохранить доходность, когда ставки по депозитам падают

Вклад или облигации: как сохранить доходность, когда ставки по депозитам падают

Каждое утро я начинаю с проверки уведомлений, и в последние недели там стабильно появляется одно и то же сообщение от банка: «Ваш вклад заканчивается 14 сентября.

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