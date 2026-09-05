Вклад или облигации: как сохранить доходность, когда ставки по депозитам падают

Каждое утро я начинаю с проверки уведомлений, и в последние недели там стабильно появляется одно и то же сообщение от банка: «Ваш вклад заканчивается 14 сентября.
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