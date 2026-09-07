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Газета.ру

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Лавров: Россию на протяжении всей истории не хотели видеть сильной державой

Лавров: Россию на протяжении всей истории не хотели видеть сильной державой

Россию на протяжении всей истории, начиная со времен Ивана Грозного и вплоть до 20 века, не хотели видеть сильной державой.

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