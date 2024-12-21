В ООН после удара ВСУ по Рыльску призвали предотвращать жертвы среди мирных

ООН призывает стороны конфликта на Украине избегать любых жертв среди мирного населения. Так в беседе с "Известиями" прокомментировал удар ВСУ по Рыльску в Курской области заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.