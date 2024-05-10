Проигравшие переписывают: как на Западе пытались затушевать День Победы и почему это не удалось

В последние годы начало мая – сложный период для западных политиков и пропагандистов. Хотя верхушке «свободного мира» не привыкать кормить своих подданных кашей из взаимоисключающих параграфов, День труда и особенно День Победы заставляют поднапрячься, чтобы выдавить на лопату что-нибудь, хоть отдалённо напоминающее «правду».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии