Жестокое убийство известного психотерапевта взбудоражило сеть. В расправе над ним обвинили 20-летнего блогера-миллионника

В начале октября популярного 20-летнего TikTok-блогера Терриона Томаса, известного в сети как Mr Prada, арестовали по обвинению в убийстве популярного психотерапевта и бывшего священника Уильяма Николаса Абрахама.
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