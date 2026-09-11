Кишиневский аэропорт ограничит вход для хасидов с 14 сентября

В главной воздушной гавани Молдовы — Международном аэропорту Кишинева имени Евгения Доги — с 14 по 17 сентября 2026 года будет действовать особый режим допуска в здание терминала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Какой-то фестивал...
- Ельцин дал гарант...
- "Это самое страшн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым