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Царьград

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Кишиневский аэропорт ограничит вход для хасидов с 14 сентября

Кишиневский аэропорт ограничит вход для хасидов с 14 сентября

В главной воздушной гавани Молдовы — Международном аэропорту Кишинева имени Евгения Доги — с 14 по 17 сентября 2026 года будет действовать особый режим допуска в здание терминала.

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