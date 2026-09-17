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Немецкого полицейского обвинили в изнасиловании девочки и хранении зоопорно

Немецкого полицейского обвинили в изнасиловании девочки и хранении зоопорно

Peter Kneffel/dpa/picture-alliance/TASS В Германии перед судом предстал 55-летний бывший сотрудник полиции мужчина-трансгендер*, которого обвиняют в изнасиловании 14-летней девочки и хранении порно с участием собаки.

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